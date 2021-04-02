Ростов-на-Дону, , 23:12 — REGNUM В Ростовской области за неполные два месяца на свет появились три тройни. Для сравнения донской губернатор Василий Голубев привёл данные 2020 года, когда за все 12 месяцев на Дону родилось две тройни.

«27 февраля порадовали родителей своим появлением София, Виктория и Екатерина, 31 марта — Роман, Наталья и Ева, а сегодня [2 апреля] — ещё две девочки и мальчик. Все новорожденные тройняшки и их мамы здоровы, сейчас они находятся под присмотром врачей в перинатальном центре», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что первая в 2020 году тройня была выписана из больницы в июле. Пополнение произошло в семье врача-педиатра центральной райбольницы Матвеево-Курганского района.

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