Белград, 2 апреля, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович 2 апреля провёл встречу по видеосвязи с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер о продолжении сотрудничества двух стран в области обороны. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Nebojsastefanovic.rs Небойша Стефанович

Стефанович отметил, что сотрудничество в области обороны является очень насыщенным многочисленными проектами. Он добавил, что целью взаимодействия Сербии и США является рост потенциала армии Сербии посредством совместных учений с вооруженными силами США и дальнейшее развитие сотрудничества с национальной гвардией Огайо.

Стефанович подчеркнул, что Сербия продолжает вести сбалансированную оборонную политику и постоянно работает над улучшением и дальнейшим развитием отношений в области обороны со всеми государствами и международными организациями — в соответствии с долгосрочным стратегическим обязательством Сербии сохранить статус нейтрального военного государства.

Собеседники сделали вывод о том, что интерес к сотрудничеству в области обороны продолжается и расширяется в новых областях.