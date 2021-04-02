Анкара, , 23:06 — REGNUM Проведя 15 суток в Черном море ракетный фрегат ВМС Испании Mеndez Nunez («Мендес Нуньес») прошел через пролив Босфор, покинув черноморскую акваторию, сообщают 2 апреля стамбульские интернет-порталы, освещающие движение судов и кораблей через проливы.

Сообщения сопровождаются публикацией фотографии прохождения фрегата Mеndez Nunez через пролив.

Напомним, этот корабль ВМС Испании участвовал в черноморских военных учениях ВМС Румынии Sea Shield 2021 вместе с кораблями США, Турции и Болгарии.

Стоит отметить, что по нормам международной конвенции Монтрё корабли нечерноморских стран не имеют права оставаться в Черном море более 21 суток.

Справка ИА REGNUM: фрегат ВМС Испании Mеndez Nunez оснащен системой противоракетной обороны Aegis («Иджис») и является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2).

Читайте ранее в этом сюжете: «Последняя агония» — польский генерал предложил Балтийский союз против РФ