Барнаул, , 23:01 — REGNUM Задержанный в Барнауле приспешник украинских националистов дал показания. Видео фрагмента допроса 2 апреля опубликовал RT.

«Я предпринял попытку вступить в радикальную ячейку организации. Я связался с координатором, он выдал ряд заданий», — рассказал задержанный.

Он пояснил, что сначала ему поручили «сфотографировать, произвести разведку на местности возле объектов», к которым относятся торговые точки, принадлежащие «лицам неславянской внешности».

Выполнив это задание, злоумышленник получил новое — провести уничтожение объектов. «Способы были выборочные для каждого человека. Нужно было провести поджог либо, например, подрыв. Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской», — сказал он.

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