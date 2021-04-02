Приштина, , 23:16 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 2 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 4033 образцов в крае выявили 793 носителя коронавируса, что стало новым антирекордом для края. Ещё 755 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 92 198 случаев заражения коронавирусом. 76 402 пациента уже здоровы. 1894 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 902 человека.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. 29 марта Рамадани сообщил о том, что сам заразился коронавирусом.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

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