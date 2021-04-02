Мадрид, , 22:59 — REGNUM Согласно отчету, подготовленному порталом недвижимости Idealista, стоимость арендного жилья в Испании упала на 3,8% после того, как в марте 2020 года разразился кризис в области здравоохранения, и это падение было особенно значительным в Барселоне (-14,3%) и Мадриде (-10,7%). Об этом пишет испанское издание La Razón.

С учетом этого снижения средняя арендная цена в марте составила около 10,8 евро за квадратный метр. Наряду с падением в Барселоне и Мадриде сильное снижение также наблюдалось в Пальме (-8,7%), Валенсии (-6,3%), Севилье (-6,1%) и Малаге (-5,3%) — на них сильно повлияло замедление темпов роста туризма из-за кризиса с коронавирусом. По автономным сообществам, во главе оказались Балеарские острова, где цены снизились на 14,4%. Кроме того, несмотря на то, что арендное жилье упало на 8,2% в Каталонии и на 8% в автономном сообществе Мадрид в период с начала кризиса в области здравоохранения, оба региона остаются самыми дорогими — 13,4 и 13,8 евро за м2 соответственно. За ними следуют Страна Басков (12,2 евро за м2), Балеарские острова (11,3 евро за м2) и Канарские острова (9,9 евро за м2); Эстремадура (5,4 евро за м2), Кастилия-Ла-Манча (5,8 евро за м2) и Мурсия (6,5 евро за м2).

Несмотря на спад в стране, цена выросла в 12 автономных сообществах, а самый высокий рост произошел в Кастилии и Леоне (6,5%). Аналогичным образом, в первый год пандемии в 41 провинции было зарегистрировано повышение арендной платы, причем лидером стал Оренсе (13,3%). Самые дорогие провинции для аренды — Барселона (13,9 евро за м2 в месяц), Мадрид (13,8 евро за м2) и Гипускоа (13,7 евро за м2), а Куэнка и Хаэн самые дешевые — 4,7 евро за м2 и 4,9 евро за м2 в месяц. Что касается столиц, Мадрид и Сан-Себастьян являются самыми дорогими, в обоих случаях по 14,6 евро за м2. На третьем месте Барселона (14,5 евро за м2), на четвертом — Бильбао (12,5 евро за м2).

В Idealista указывают, что за этот период предложение в некоторых столицах увеличилось вдвое, и, хотя спрос остается высоким, он не может затронуть все доступные дома, а это означает, что владельцы вынуждены снижать цены. Они настаивают на том, что лучший способ снизить арендную плату — не с помощью «карательной или принудительной» политики — как намерено правительство, и особенно представители партии Podemos с новым жилищным законом — а с помощью мер, которые увеличивают предложение, либо путем сотрудничества с муниципалитетами по предоставлению им земельных участков для строительства жилья, предназначенного для социальной аренды.