Тирана, , 23:16 — REGNUM В Албании 2 апреля в результате обследования 2865 человек выявили 336 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 625 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 125 842 случая заражения коронавирусом. 92 500 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2247 пациентов в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек в возрасте от 43 до 87 лет — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

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После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 31 095. Две трети случаев приходится на Тирану — 21 739. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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