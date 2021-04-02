Сызрань, Самарская область, , 22:56 — REGNUM Женщина пострадала в результате обрушения балкона жилого дома в городе Сызрани Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«2 апреля произошло разрушение балкона жилой квартиры трёхэтажного многоквартирного дома в городе Сызрань. Во время происшествия на балконе находилась женщина 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента женщинаупала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего городским следственным отделом организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете.