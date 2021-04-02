Мадрид, , 22:53 — REGNUM Вакцина против COVID-19 принесла большое облегчение людям, которые уже были иммунизированы; хотя есть риск того, что они могут снова заразиться, он гораздо меньше, и болезнь проходит более мягко. Однако остается много сомнений, и одно из них заключается в том, придется ли этим людям снова проходить вакцинацию, пишет испанское издание Última Hora.

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Специалист по профилактической медицине и общественному здравоохранению Джоан Карлес Марч объясняет, что «пока неизвестно, как долго продлится иммунизация нынешними вакцинами и их эффективность против новых штаммов». По этой причине она предупреждает, что «мы не можем исключить необходимость введения третьей дозы в 2022 году».

По словам Марч, над этим ведется работа: «С одной стороны, работа с испанской вакциной. С другой стороны, с иммуногенами на основе технологии матричной РНК против новых штаммов коронавируса».

Марч также отмечает, что «увеличение количества мутаций, потенциально снижающих эффективность вакцин, требует ускорения усилий по разработке вакцин против этих штаммов». Вакцины против COVID-19 нового поколения могут использоваться для защиты ранее не вакцинированных людей или служить усилителями в случае снижения иммунитета со временем, уточняет она.

Специалист по профилактической медицине и общественному здравоохранению заявляет, что «были запущены планы по обновлению вакцин, чтобы они также воздействовали на штаммы из Южной Африки и Бразилии. Также предполагается, что вакцины против COVID-19 должны регулярно обновляться, как в случае с гриппом».

Испанская вакцина

В случае испанской вакцины она утверждает, что «препарат должен быть более иммуногенным, чем существующие сейчас, потому что он также включает несколько вирусных белков».

Марч уточняет, что «любая вакцина, стимулирующая иммунитет слизистой оболочки дыхательных путей, может действовать максимум три года; период, который необходимо будет обновлять, как и сами вакцины, каждый год — как это происходит с вирусом гриппа — в зависимости от возникающих штаммов».

В частности, испанская вакцина включает мутации вирусов из Великобритании, Южной Африки и Бразилии, и, конечно же, штамм из США, появившийся в Калифорнии и Нью-Йорке.