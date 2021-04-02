Скопье, , 22:43 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 2 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 4174 образцов в стране выявили 1320 носителей коронавируса. Еще 547 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 133 740 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3860 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 50 человек — это новый антирекорд для страны. Днем ранее скончались 29 человек. 108 947 пациентов выздоровели.

Лечение в Северной Македонии проходят 20 683 человека. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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