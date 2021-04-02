Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, руководитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что спортивный директор команды Хавьер Рибальта в скором времени покинет клуб. Ранее он написал заявление об уходе по собственному желанию. Он работал в петербургском клубе с 2018 года.

«Информация соответствует действительности. Контракт Рибальты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле.

Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем.

Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», — приводит слова Макаренко портал «Чемпионат».