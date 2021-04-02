Москва, , 22:41 — REGNUM В пятницу, 2 апреля, в центре Москвы в офисном здании на Зубовском бульваре произошло сильное возгорание. Огнём был охвачен третий этаж бизнес-центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар на Зубовском бульваре Василий Иванов © ИА REGNUM

Пожар на Зубовском бульваре Василий Иванов © ИА REGNUM

На место происшествия прибыли пожарные расчёты, из здания были эвакуированы люди. По предварительной информации, источник пожара — кухня одного из фастфудов на третьем этаже. По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Отметим, здание на Зубовском бульваре многоэтажное, на первых трёх этажах располагаются кафе, рестораны и магазины. По последним данным, никто не пострадал.