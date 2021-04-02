Екатеринбург, 2 апреля, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Прокуратура проверит школу № 29 в Екатеринбурге, в которой родители жаловались на качество школьного питания. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Mos.ru Обед в школьной столовой

До этого родители жаловались, что в школе кормят детей якобы не до конца приготовленными блюдами. Особое возмущение вызвали местные котлеты.

Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство при организации питания учащихся, и изучит, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге закрыли на карантин школу № 69, где произошла вспышка ротавирусной инфекции.

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