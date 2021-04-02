Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Подразделения Национальной гвардии, до сих пор остающиеся в Вашингтоне, перекрывают улицы после инцидента у Капитолия, сообщают 2 апреля в соцсетях очевидцы событий.

По утверждению местных жителей, несколько улиц уже перекрыты, автомобильное движение заблокировано.

По некоторым данным, речь идет о группах быстрого реагирования Нацгвардии США, направленных на помощь полицейским после инцидента с тараном КПП у здания Капитолия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля неизвестный мужчина таранил автомобилем ограждение у Капитолия и пытался напасть с ножом на полицейских.

В результате злоумышленник был застрелен, а один из двух пострадавших полицейских умер в больнице.

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