Сыктывкар, , 22:23 — REGNUM В Коми за два года на строительство спортивных объектов направят более 450 млн рублей, со ссылкой на регионального министра спорта Виталия Савилова сообщает Комиинформ.

По данным чиновника, средства будут направлены на реконструкцию республиканского стадиона в Сыктывкаре и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицко-Печорске. Кроме того, деньги направят на строительство спорткомплекса городе Микунь и клуба единоборств в Ухте.

Добавим, что основные средства на эти мероприятия — более 370 млн рублей — направят из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на развитие физкультуры и массового спорта в России направят 7,4 млрд. рублей. На эти средства планируется построить более 100 ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году.