Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Неизвестный мужчина, протаранивший в Вашингтоне своим автомобилем КПП у Капитолия, пытался напасть с ножом на полицейских, сообщил 2 апреля представитель полиции на пресс-конференции.

По утверждению полицейских, водитель не подчинился требованиям правоохранителей, выскочив из машины с ножом в руках.

«Подозреваемый… вышел из машины с ножом в руке, не подчиняясь указаниям офицеров… Он убит», — сообщил представитель местной полиции.

Напомним, 2 апреля возле Капитолия неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров полиции на контрольно-пропускном пункте.

Ряд СМИ сообщил, что инцидент сопровождался стрельбой.

Двое полицейских и злоумышленник попали в больницу.

На данный момент известно о смерти одного полицейского и задержанного преступника.

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