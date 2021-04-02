Ханты-Мансийск, 2 апреля 2021, 22:14 — REGNUM Большая трещина образовалась в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа на дороге между посёлками Унъюган и Коммунистический, сообщает нижневартовский портал 4466.ru.
По данным местного блогера Антона Пантина, выложившего в интернет видео с места повреждения дорожного полотна, ему картина происходящего напомнила последствия землетрясения.
Уточняется, что злополучная дорога была построена за пять миллиардов рублей, причём с того момента не прошло и двух лет.
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