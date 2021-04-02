Екатеринбург, , 22:16 — REGNUM Журналиста агентства «Ермак-медиа» Александра Агафонова избили неизвестные. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам пострадавшего, двое злоумышленников избили его металлическими трубами по дороге домой со стоянки. Нападавшие были в масках. Агафонова ударили по затылку, после чего повалили журналиста на землю и били ногами.

Журналиста госпитализировали. У Агафонова зафиксирована черепно-мозговая травма. В издании связывают нападение с журналистской деятельностью пострадавшего: ранее тот взялся за тему кладбищенского бизнеса.

«До этого инцидента на нашего корреспондента Александра Агафонова уже совершалось нападение на Окружном кладбище города Екатеринбурга», — уточняется на сайте издания.

В полиции уже приняли заявление от пострадавшего, сообщил порталу It's My City глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Начата проверка по факту инцидента.

Ранее в Екатеринбурге пытались похитить корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Полицейские продолжают поиски нападавших.

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