Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Один из двух полицейских, пострадавших во время атаки в близи Капитолия, умер. Об этом сообщает CNN.

Неизвестный врезался днем 2 апреля в двух полицейских, которые находились на контрольно-пропускном пункте у здания Капитолия. После этого он выскочил из машины с ножом в руках и успел нанести ножевое ранение одному из полицейских. В этот момент в нападавшего выстрелили.

Оба, и раненый сотрудник и водитель, были направлены в больницу, но скончались через короткое время от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со стрельбой в Вашингтоне перекрыли несколько улиц и закрыли на вход и выход здание Капитолия.