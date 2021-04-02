Москва, , 21:57 — REGNUM Зависимость от импортного программного обеспечения является одной из угрозой национальной безопасности России. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая 2 апреля на совещании в госкорпорации по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России», — сказал Рогозин.

Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», в целях получения более качественных российских продуктов, а также усиления позиций в качестве заказчика, госкорпорация объединяет усилия с «Росатом», «Ростелекомом» и «Газпромнефтью» и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования.

Отмечается, что целью деятельности ассоциации будет «представление и защита общих интересов, обмен накопленным опытом внедрения отечественных ИТ-решений и повышение качества и конкурентоспособности отечественного ПО и оборудования российского происхождения».

Кроме этого, департамент цифрового развития «Роскосмоса» с привлечением экспертов ЦНИИмаш разработал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, сообщили в госкорпорации.