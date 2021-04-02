Луганск, 2 апреля 2021, 21:56 — REGNUM Десять раз украинские боевики за неделю атаковали территорию ЛНР, сообщил 2 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
При этом ВСУ произвели два обстрела района села Лозовое из тяжёлых миномётов, кроме того, в ход были пущены станковый противотанковый гранатомёт (СПГ) и крупнокалиберные пулемёты.
Район Золотого-5 украинские боевики трижды обстреляли из СПГ, автоматического станкового гранатомёта (АГС), крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
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