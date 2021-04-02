Луганск, , 21:56 — REGNUM Десять раз украинские боевики за неделю атаковали территорию ЛНР, сообщил 2 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

При этом ВСУ произвели два обстрела района села Лозовое из тяжёлых миномётов, кроме того, в ход были пущены станковый противотанковый гранатомёт (СПГ) и крупнокалиберные пулемёты.

Район Золотого-5 украинские боевики трижды обстреляли из СПГ, автоматического станкового гранатомёта (АГС), крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Осадчий «На Славяносербском направлении зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Боевики 14-й бригады пять раз открывали огонь из гранатомётов различных видов и крупнокалиберных пулемётов по районам населённых пунктов Фрунзе, Донецкий и Голубовское».

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