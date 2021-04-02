Ярославль, , 21:48 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, портал «Спорт-Экспресс» рассказал подробности переговоров о новом контракте между ярославским «Локомотивом» и нападающим Владимиром Ткачевым.

Согласно информации источника, форвард может покинуть клуб. Его текущее соглашение истекает 30 апреля после чего он станет свободным агентом.

Ярославский клуб не хочет продлевать соглашение с Ткачевым из-за его высоких требований относительно зарплаты. В этом сезоне хоккеист заработал 75 миллионов рублей.

В рамках прошедшего регулярного чемпионата КХЛ Ткачев принял участие в 53 матчах и записал на свой счет 28 (10+18) очков. В плей-офф он набрал 8 (4+4) очков в 11 матчах.