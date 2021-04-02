Ярославль, 2 апреля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, портал «Спорт-Экспресс» рассказал подробности переговоров о новом контракте между ярославским «Локомотивом» и нападающим Владимиром Ткачевым.

ХК «Локомотив» Владимир Ткачев

Согласно информации источника, форвард может покинуть клуб. Его текущее соглашение истекает 30 апреля, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Также по версии издания ярославскую команду могут покинуть легионеры Антон Ландер, Тему Пулккинен и Атте Охтамаа.

В рамках прошедшего регулярного чемпионата КХЛ Ткачев принял участие в 53 матчах и записал на свой счет 28 (10+18) очков. В плей-офф он набрал 8 (4+4) очков в 11 матчах.