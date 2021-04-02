Сент-Луис, США, , 21:44 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, журналист Джереми Рутерфорд в своем твиттере сообщил, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев сможет принять участие в ближайшем матче против «Колорадо Эвеланш».

Напомним, что 25-летний россиянин не появлялся в официальных матчах с 19 февраля из-за повреждения левого голеностопа.

В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 17 матчах и набрал 6 (2+4) очков.

«Колорадо Эвеланш» примет на своем льду «Сент-Луис Блюз» ночью 3 апреля.