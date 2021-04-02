Бишкек, 2 апреля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии вынужден был продать на внутренний валютный рынок еще $50,2 млн, чтобы сдержать падение курса киргизского сома относительно доллара США.

Киргизский сом

Это уже пятая валютная интервенция, выполненная национальным финансовым регулятором с начала 2021 года. Всего же нацбанк за это время продал $206,2 млн.

Отметим, что в настоящее время официальный курс доллара США в Киргизии составляет 84,8 сома за $1.

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