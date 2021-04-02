Ростов-на-Дону, , 21:42 — REGNUM Ряд жителей Ростовской области смогут стать участниками прививочной кампании от COVID-19, не выходя из дома. Такую возможность рассматривают власти, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 2 апреля.

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«В настоящее время прорабатывается вопрос о вакцинации от новой коронавирусной инфекции на дому при невозможности прибытия пациента в медицинскую организацию. Для проведения такой вакцинации необходимо будет обеспечить строгое соблюдение всех санитарных норм и правил», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в настоящее время открыто более 80 прививочных кабинетов, работают свыше 50 мобильных бригад.