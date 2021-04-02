Москва, , 21:41 — REGNUM В Москве мужчина погиб под колёсами автомобиля, пытаясь перебежать Садовое кольцо. Об этом сообщили вечером 2 апреля в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 19:40 на Смоленском бульваре.

«Автомобиль марки Renault совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — отметили в МВД.

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным департамента транспорта Москвы, в связи с аварией на участке Смоленского бульвара в районе дома №15 затруднено движение в сторону улицы Зубовской.