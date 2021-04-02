Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Водитель автомобиля, врезавшийся в ограждение Капитолия, скончался после через короткий промежуток времени после того, как его подстрелил полицейский, передает CNN.

Неизвестный врезался днем 2 апреля в двух полицейских, которые находились на контрольно-пропускном пункте у здания Капитолия. После этого он выскочил из машины с ножом в руках и попытался перебраться через ограждение. В это время в него выстрелил один из полицейских.

Известно, что правонарушитель был направлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Также сообщается, что мужчина успел нанести несколько ножевых ранений одному из полицейских, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в Вашингтоне перекрыли несколько улиц и закрыли на вход и выход здание Капитолия.