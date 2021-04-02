Мадрид, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, официальный сайт Ла Лиги подвел итоги минувшего игрового месяца, определив лучшего игрока чемпионата за этот период.

Им был признан нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. За прошедший месяц французский форвард принял участие в 3 матчах и забил 5 мячей.

На звание лучшего игрока месяца были также номинированы Лионель Месси («Барселона»), Ян Облак («Атлетико»), Юсеф Эн-Несири («Севилья»), Даниэль Васс («Валенсия»), Борха Иглесиас («Бетис») и Жерар Морено («Вильярреал»).

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Карим Бензема записал на свой счет 23 (17+6) очков по системе «гол+пас» в 24 матчах.