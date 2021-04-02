Златоуст, Челябинская область, 2 апреля 2021, 21:26 — REGNUM Житель города Златоуста (Челябинская область) задержан по подозрению в убийстве, совершённом в мае 1998 года, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Задержать златоустовца полиции Челябинской области помогли бойцы ОМОНа. Росгвардейцы, установив, что подозреваемый передвигался на автомобиле и вооружён ножом, успешно провели спецоперацию.
Уголовное дело об убийстве 20-летней давности расследует региональный Следственный комитет РФ.
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