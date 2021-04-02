Оренбург, , 21:27 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области около 22:08 по местному времени (20:08 мск) ремонтно-восстановительные работы на сточной насосной завершились. Произведен пуск скважин для заполнения системы водоснабжения, сообщает мэрия.

«Главное, что у людей будет вода, и город вернется к нормальной жизни, — подчеркнул губернатор. — Администрация города и минстрой должны держать ситуацию на контроле. В кратчайшие сроки жду отчет о состоянии коммунальной сферы города. Такая ситуация не должна повториться», — сказал губернатор Денис Паслер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечеоом 1 апреля в Новотроицке ввели режим ЧС из-за вышедшей из строя центральной фекальной насосной станции. Во всем городе отключили водоснабжение. На ликвидацию аварии ушло чуть более суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новотроицке назвали время ликвидации ЧС и возобновления водоснабжения