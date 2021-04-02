Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Полиция Капитолия поделилась с корреспондентами CNN деталями происшествия, в ходе которого пострадали два полицейских и правонарушитель.

Напомним, что 2 апреля неизвестный врезался в заграждение около Капитолия. После водитель выскочил из машины с ножом в руках и попытался перебраться через ограду. Полицейский в этот момент выстрелил в мужчину.

Сообщается, что подозреваемый находится в больнице. Два полицейских, находившихся около ограждения, пострадали из-за аварии и также были направлены в больницу.