Якутск, , 21:16 — REGNUM Мониторинг популяции белого медведя стартует в Якутии, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального минэкологии.

Исследования начинаются 3 апреля в Колымском заливе Восточно-Сибирского моря. В рамках этого мероприятия будет проведена регистрация берлог, а также особей — взрослых медведей и медвежат.

Также будет проверено, как осуществляется охрана хищников от браконьеров.

Стоит добавить, что к настоящему времени медведицы с медвежатами, вероятно, уже покинули свои родовые берлоги. Весна, как отмечают специалисты, лучшее время, чтобы определить, насколько успешно происходит размножение этих хищников.

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