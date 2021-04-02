Екатеринбург, , 21:05 — REGNUM В Уральском федеральном университете (УрФУ) отменили государственные экзамены для большинства выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Исключение составят нескольких направлений подготовки преимущественно инженерного профиля», — уточнили в УрФУ.

По каждой образовательной программе в вузе будет приниматься отдельное решение, проводить итоговую аттестацию или нет. В университете планировали пойти на такой шаг ещё с 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, вуз ушел с дистанционного формата обучения с 15 февраля 2021 года.

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