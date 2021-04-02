Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Двое офицеров полиции пострадали возле вашингтонского Капитолия, где неизвестный протаранил заграждение.

Об этом 2 апреля сообщает официальный аккаунт полиции Капитолия в Twitter.

По предварительным данным, автомобиль врезался в двух полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия. Водитель также доставлен в больницу.

«Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое госпитализированы», — сообщает полиция Капитолия в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля сотрудники Капитолия получили массовое сообщение полиции о внешней угрозе безопасности. СМИ сообщили о стрельбе и двоих раненых.

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