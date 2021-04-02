Москва, , 20:59 — REGNUM В России почти 35 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2020 году. Об этом сообщила 2 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

Работа Мариинской больницы, Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Голикова напомнила, что с учётом эпидемической обстановки в апреле минувшего года Всероссийская диспансеризация населения была временно приостановлена.

«Как только позволила возможность — а это было летом 2020 года — эпидемиологическая ситуация позволяла в регионах, и мы возвратились к проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», — сказала вице-премьер.

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