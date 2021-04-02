Киев, 2 апреля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. На Украине не заметили исчезновения в течение последних лет 400 километров стратегического нефтепровода, заявил президент страны Владимир Зеленский вечером 2 апреля по итогам очередного заседания Совнацбеза страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский напомнил, что в феврале СНБО принял решение «принять безотлагательные меры» для возвращения в госсобственность части нефтепровода «Самара — Западное направление», которым владела фирма «ПрикарпатЗападтранс». Тогда в Совнацбезе заявили, что после ряда странных судебных решений государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Президент Украины рассказал про диверсию, следствием которой, по его словам, будут уголовные дела и уголовная ответственность.

«Во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. В процессе передачи оказалось, что в течение 2017−2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода», — констатировал он. В завершение Зеленский решил скалабурить и заявил, что причастным к этой «диверсии» лицам он скажет коротко, цитатой из известной комедии: «Ваше дело — труба!».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в СНБО Украины заявили, что за последние пять лет, то есть при президентстве Петра Порошенко, власти Украины не обеспечивали «надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопровода».