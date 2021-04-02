Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Полиция Капитолия задержала водителя, врезавшегося в полицейскую машину. Инцидент произошел вблизи здания Капитолия, сообщается в Twitter службы безопасности.

Днем 2 апреля неизвестный врезался в полицейскую машину, в результате чего пострадали два сотрудника полиции.

Подозреваемый задержан и направлен в больницу, так как и сам пострадал во время аварии. Полицейские также получают медицинскую помощь.

Личность подозреваемого пока что не сообщается.

Напомним, что примерно в это же время на одной из улиц рядом с комплексом Капитолия произошла стрельба. Из-за этого полиция перекрыла здание на входы и выходы.