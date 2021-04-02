Луганск, , 20:50 — REGNUM Один раз за сутки 1 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 2 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что ВСУ накануне, 1 апреля, атаковали район посёлка Голубовское в ЛНР. Обстрел украинские боевики вели из автоматического станкового гранатомёта (АГС-17).

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 31 марта, ВСУ обстреляли в ЛНР также район Голубовского и район Золотого-5.

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