Москва, , 20:50 — REGNUM В России не исключается рост заболеваемости COVID-19 в ближайшие два месяца. Об этом заявила 2 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

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По её словам, в целом ситуация с распространением коронавируса в российских регионах «имеет тенденцию к стабилизации», однако апрель и май традиционно являются периодом сезонных заболеваний.

«С учётом того, что COVID-19 по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что «залогом стабильной ситуации является вакцинация населения», и призвала всех граждан «хорошо подумать и прийти на вакцинацию». Она также подчеркнула, что от достижения коллективного иммунитета будут зависеть сроки снятия ограничительных мер в России.