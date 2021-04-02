Москва, , 20:49 — REGNUM С 4 по 7 апреля 2021 года в Москве пройдут первые гастроли обновленной труппы Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. К. Л. Хетагурова. Театр всегда являлся колыбелью просвещения, культурной и духовной жизни народа.

Труппа современного югоосетинского театра под руководством режиссёра, выпускника мастерской профессора Леонида Хейфеца, заслуженного деятеля искусств РЮО Тамерлана Дзудцова хранит богатые традиции, творческое, культурное и идейное наследие многих поколений своих предшественников. История становления и творческого генезиса Театра тесно связана с именами выдающихся представителей театрального искусства, в числе которых такие мастера, как Нина Чабиева, Нина Чочиева, Соня Джатиева, Дмитрий Мамиев, Кадзах Чочиев, Зинаида Гаглоева, Исак Гогичев, Алихан Тедеев, Давид Габараев и многие другие. В разное время театральные постановки ставились такими режиссерами, как Сергей Каиров, Гаврил Таугазов, Хасан Джуссоев, Сурена Хугаев и др. На смену им пришли Сослан Бибилов, Дмитрий Парастаев и другие.

Расписание гастролей ЮОГДТ им. К. Л. Хетагурова в Москве: