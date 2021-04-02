Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Здание вашингтонского Капитолия заблокировано из-за внешней угрозы, сообщает 2 апреля полиция Капитолия.

На данный момент известно, что сотрудникам конгресса разосланы сообщения об угрозе и рекомендации держаться подальше от окон и дверей.

По некоторым данным, возле ограждения Капитолия была слышна стрельба, замечена эвакуация по меньшей мере двоих раненых.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос журналистов о «внешней угрозе безопасности».

«Я не в курсе происходящей ситуации в Капитолии», — ответила им Псаки.

Информация уточняется.

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