Киев, , 20:44 — REGNUM Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора сегодня, 2 апреля, обсудили движение Украины в НАТО, сообщает офис главы украинского государства в отчете по итогам разговора.

Согласно источнику, американский президент во время беседы выразил поддержку прогресса Украины на пути к членству в НАТО. Зеленский, в свою очередь, отметил, что «конкретные шаги» по приближению Украины к членству в НАТО будут полезны всему Альянсу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня власти Украины в очередной раз заявили, что страна готова получить ПДЧ НАТО. В частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала западных партнероввыполнить, наконец-то, условия декларации Бухарестского саммита 2008 года и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ НАТО».