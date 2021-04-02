Воронеж, , 20:44 — REGNUM Нарушения законодательства при строительстве и надзоре за строительством ФАПов и врачебных амбулаторий выявлены прокуратурой Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 2 апреля.

«Срок эксплуатации более 500 зданий, в которых размещены ФАПы и ВА, превышает 30−50 лет, отдельные постройки возведены в конце XIX — начале XX веков (1882−1930 годы). По состоянию на март 2021 года 128 ФАПов и 13 ВА требуют ремонта, 16 ФАПов — замены», — уточнили в прокуратуре.

Также прокуратура установила, что департамент строительной политики, государственная инспекцией строительного надзора ненадлежаще осуществляли контрольные функции за ходом строительства ФАПов и ВА, возводимых в рамках областной инвестпрограммы. В частности, некачественное проведение проверочных мероприятий повлекло срыв сроков реализации программных мероприятий.

«Прокуратура области внесла представление в региональное правительство об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в Воронежской области.