Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Полиция заблокировала здание Капитолия после сообщений о стрельбе в округе. Об этом 2 апреля сообщает Associated Press.

Полиция Вашингтона сообщает, что все здания Капитолия заблокированы в связи с угрозой безопасности и что никто из сотрудников не может не войти ни покинуть здание.

Сообщается, что действия предприняты после поступления информации о возможной стрельбе на улице, которая находится вблизи комплекса Капитолия.

Полиция пока что не сообщает дополнительную информацию. Также остается неизвестным, когда сотрудников, застрявших в здании, выпустят.