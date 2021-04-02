Турин, Италия, 2 апреля 2021, 20:40 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказал свое мнение о текущем положении в итальянском клубе, заострив внимание на будущем Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.
«Все зависит от клуба. Ценность Дебаты нельзя ставить под сомнение. Это читай талант, но он может остаться, только если ему есть что предложить.
Я надеюсь, что Роналду останется. Для того ему нужны правильное поведение и желание побеждать, которое обычно у него есть.
То же самое касается и любого другого игрока. Не так легко находить в себе прежнюю энергию, когда ты уже столько лет в футболе», — приводит слова Маркизио портал La Gazzetta dello Sport.