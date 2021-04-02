Воронеж, 2 апреля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в Воронежской области возбудили следственные органы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля старший помощник руководителя СУ СКР Ольга Бовт.

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Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки после выхода в телеэфире сюжета о том, что жители нескольких поселков в Воронежской области вынуждены обходиться без квалифицированной медицинской помощи.

По предварительной версии следствия, в рамках реализации региональной адресной программы из бюджета Воронежской области в 2019 году были выделены средства на строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

«Однако ненадлежащее исполнение должностными лицами правительства Воронежской области и департамента строительной политики своих обязанностей, выразившееся в нарушении сроков проведения конкурсных процедур и последующем некачественном осуществлении контрольных мероприятий в отношении подрядчика — ООО «Альфа Гарант», привело к срыву реализации программы по строительству указанных объектов здравоохранения и не позволило до настоящего времени ввести их в эксплуатацию», — уточнили в СК.