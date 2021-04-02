Киев, 2 апреля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден особенно поддерживает проведение на Украине антикоррупционной и судебной реформ, заявил президент Зеленский вечером 2 апреля в своем обращении по итогам разговора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Зеленский отметил, что собеседники отдельно обсудили воплощение и продолжение реформ на Украине.

«По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию», — заявил он.

Президент Украины отметил, что Байден объяснил ему, как важно и США, и Украине защищать демократию — особенно когда «угрозу составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов».

В свою очередь, в заявлении Белого дома говорится, что президент США подчеркнул настроенность его администрации «оживить наше стратегическое партнерство с целью поддержки плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ на основе общих демократических ценностей, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня состоялся первый телефонный разговор Байдена и Зеленского, по итогам которого украинский президент заявил, что «ценит поддержку США на разных уровнях», добавив, что государства стоят «плечом к плечу».