Киев, , 20:32 — REGNUM Президент США Джозеф Байден выразил желание приехать на Украину, сообщил 2 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

По его утверждению, об этой мечте президент США рассказал в первом телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, сообщил Ермак, Байден помнит о своем выступлении в украинской Верховной раде.

«Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США в первый раз удостоил своего украинского коллегу Зеленского телефонной беседы.

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