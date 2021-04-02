Москва, , 20:30 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, представляющий интересы полузащитника «Бэйцзин Гоань» Фернандо агент Матеус Де Фария рассказал о возможных планах хавбека на будущее.

«Сейчас жато будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — приводит слова агента портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандо являлся игроком московской команды в период с 2016 по 2019 год. В их составе он провел 78 матчей и отличился 11 голами.